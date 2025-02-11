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Футбол

Скауты Ливерпуля внимательно следят за звездой Боруссии Дортмунд

Скауты Ливерпуля внимательно следят за звездой Боруссии Дортмунд

    • Как сообщает Football Insider, скауты "Ливерпуля" присутствовали на нескольких играх "Боруссии" в этом сезоне, чтобы следить за прогрессом Джейми Байно-Гиттенса.

    20-летний вингер привлек внимание нескольких команд Премьер-лиги благодаря своим впечатляющим выступлениям в Бундеслиге в этом сезоне, поэтому "красные" рассматривают его, как потенциальную трансферную цель на лето.

    Сообщается, что задача скаутов заключается в том, чтобы понять, сможет ли нападающий демонстрировать стабильный уровень игры.

    Добавим, что в этом сезоне Джейми Байно-Гиттенса забил 11 голов и отдал 5 ассистов в 31 матче за "Боруссию" во всех турнирах.

    www.ua-football.com

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