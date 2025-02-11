Allwyn – новый официальный партнёр Формулы 1

Формула 1 объявила о подписании договора об официальном партнёрстве с компанией Allwyn, глобальным оператором лотерей. Это сотрудничество носит долгосрочный характер и начнётся в 2025 году.

Как явствует из опубликованного сегодня пресс-релиза, две организации роднит поистине всемирный охват аудитории: у Формулы 1 порядка 750 миллионов болельщиков, 96 миллионов подписчиков в социальных сетях, а трансляции гонок за сезон смотрит до 1,7 миллиарда зрителей.

Allwyn работает на рынках США и Европы, где взрослое население составляет 130 млн. человек. Новое партнёрство даст возможность представить оба бренда своим аудиториям, что будет способствовать росту бизнеса обеих сторон.

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «Мы рады, что Allwyn становится нашим новым официальным партнёром. Это сотрудничество отражает стремление к инновациям, которое отличает наши компании. Также это партнёрство предоставляет обеим сторонам новые возможности по охвату более широких аудиторий по всему миру.

Мы готовы к совместной работе по созданию уникального опыта и будем вместе стремиться добиваться позитивных перемен».

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