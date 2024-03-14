В McLaren ограничат программу гонщиков в Мельбурне

На домашних трассах нагрузка на гонщиков особенно велика, мероприятия для спонсоров, интервью и встречи с болельщиками продолжаются почти весь день. В McLaren решили ограничить программу гонщиков в Австралии, особенно родившегося в Мельбурне Оскара Пиастри, чтобы он смог сосредоточиться на работе.

Андреа Стелла, руководитель команды: «В этом году мы уделяем больше внимания графику пилотов по ходу уик-энда. Мы хотим, чтобы у гонщиков была возможность расслабиться и сосредоточиться на работе.

Этот подход мы используем и в Мельбурне, даже с ещё большими ограничениями. Мы получаем множество запросов на интервью и мероприятия. Одни из них мы примем, другие – нет».

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