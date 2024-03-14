ПАОК разгромил загребское Динамо: результаты матчей 1/8 финала Лиги конференций

Прошли три матча 1/8 финала Лиги конференций по футболу.

К следующему этапу соревнований вышли ПАОК, Фенербахче и Фиорентина.

Лига конференций 1/8 финала, ответный матч 14 марта

ПАОК — Динамо (Загреб) 5:1 (3:0) (первый матч 0:2)

Голы: 1:0 — 27 Баба, 2:0 — 33 Сучич (авт), 3:0 — 42 Льямас, 3:1 — 49 Ходжа, 4:1 — 73 Кулиеракис, 5:1 — 88 Живкович (пен)

Фенербахче — Рояль Унион 0: 1 (0:0) (первый матч 3:0)

Гол: 0:1 — 68 Расмуссен

Фиорентина — Маккаби (Хайфа) ) 1:1 (0:0) (первый матч 4:3)

Голлы: 1:0 — 59 Барак, 1:1 — 88 Халайли

Сегодня, 14 марта, в Лиге конференций состоятся еще несколько матчей: 19:45. Виктория – Серветт 0:0 (0:0) (игра продолжается) (первый матч 0:0)

22:00. Астон Вилла – Аякс (первый матч 0:0)

22:00. Брюгге – Молде (первый матч 1:2)

22:00. Лилль – Штурм (первый матч 3:0)

22:00. Маккаби (Тель Авив) — Олимпиакос (первый матч 4:1)

Своих соперников в четвертьфинале турнира команды узнают 15 марта.

Финал Лиги конференций УЕФА-2023/24 запланирован на 29 мая в Афинах, Греция (стадион Святой Софии).

Накануне определились все участники четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

champion.com.ua