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Футбол

Бавария не теряет надежды продлить контракт с Альфонсо Дэвисом

Продолжаются переговоры

Фото: Bavarian Football Works

    • Мюнхенская "Бавария" хочет продлить сотрудничество со своим защитником Альфонсо Дэвисом.

    Как сообщает издание BILD, спортивный директор клуба Кристоф Фройнд встретился с агентом игрока Ником Хьюзом. "Бавария" предложила Дэвису заработную плату в размере 13-14 миллионов евро в год, если футболист согласится продлить контракт до 2029 года.

    Переговоры продолжаются, поскольку Альфонсо хочет получать 20 миллионов евро.

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