Известно, когда Джошуа вернется в ринг и сколько боев проведет в 2024 году

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Эдди Хирн

Эдди Хирн, промоутер британского боксера Энтони Джошуа (28-3, 25 KO), рассказал, когда его клиент планирует вернуться в ринг и сколько боем проведет в 2024 году.

«Энтони очень хочет быть активным, но в то же время он боксировал четыре раза за 11 месяцев. Поэтому в какой-то момент, как только вы возвращаетесь в спортзал, тело начинает ломаться, вы получаете небольшие травмы. Он провел два раунда, но у него был еще один длинный лагерь.

Мы сядем с Фредди Каннингемом, Эй Джеем и командой и спланируем, что делать дальше. Он не будет драться раньше конца июня. Значит, он будет драться в июле-августе, а потом снова в ноябре-декабре. Я думаю, 18 мая будет иметь большое влияние на планы Энтони Джошуа», – сказал Хирн.

8 марта в Эр-Рияде Джошуа жестко нокаутировал бывшего бойца ММА Франсиса Нганну во втором раунде.

Отметим, что Фьюри в 2024 году должен провести два боя против чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 KO), первый из которых запланирован на 18 мая.

sport.ua