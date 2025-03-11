Ландо Норрис: Я готов к началу сезона!

Команда McLaren начинает новый сезон Формулы 1 в статусе фаворитов, а гонщики Ландо Норрис и Оскар Пиастри настроены решительно перед первым этапом в австралийском Мельбурне.

Ландо Норрис: «Я рад началу сезона в Мельбурне! Для меня это особенная трасса, поскольку я здесь дебютировал за рулём McLaren в 2019 году. Трасса подходила нам в прошлом, и я надеюсь, что в этом сезоне мы продолжим с того места, на котором остановились в 2024-м. Команда продуктивно провела тесты, но мы только в субботней квалификации узнаем, на каких позициях находимся.

Полагаю, предстоит увлекательный сезон, в котором мы увидим плотную борьбу. Надеюсь, болельщикам будет интересно смотреть. Я готов к началу сезона!»

Оскар Пиастри: «Проход в сторону паддока по Melbourne Walk всегда заряжает позитивными эмоциями. В Мельбурне мне оказывают феноменальную поддержку, и мне до сих пор кажется сюрреалистичным то, как болельщики скандируют моё имя. Для меня это многое значит, и я очень благодарен всем за поддержку.

Возможно, я немного предвзят, но атмосфера в Альберт-парке всегда особенная, а если учесть, что в этом году здесь пройдёт открытие сезона, событие будет ещё масштабнее. Я жду эту первую гонку с того момента, как был представлен календарь сезона, ведь она многое для меня значит.

Я очень горжусь тем, что представляю Австралию, и с нетерпением жду гонку в родной стране и в родном городе перед своими болельщиками».

Андреа Стелла, руководитель команды: «На этой неделе официально начнётся сезон 2025 года в Формуле 1, и мы приедем в Мельбурн на первую гонку из двадцати четырёх. Все в McLaren много работали зимой, чтобы подготовиться к одному из самых непредсказуемых сезонов.

Трасса в Альберт-парке способствует хорошим гонкам. Я благодарю всех в команде, наших технических и коммерческих партнёров, а также болельщиков за неизменную поддержку перед началом ещё одного захватывающего сезона».

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