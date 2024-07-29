Льюис Хэмилтон: Я сочувствую Джорджу

Льюис Хэмилтон финишировал вторым в Спа, но после дисквалификации Джорджа Расселла поднялся в протоколе на первое место и одержал сто пятую победу в карьере. Семикратный чемпион мира высказал слова поддержки напарнику и порадовался тому, что Mercedes вновь борется в числе лидеров.

Льюис Хэмилтон: «Конечно, я разочарован из-за того, что команда упустила победный дубль. Но сегодня было много позитивного. Машина хорошо управлялась, и наш темп оказался выше, чем мы ожидали.

Казалось, что у некоторых соперников такой же темп, но как только мы оказались впереди, то смогли удержать позицию. Я был на стратегии двух пит-стопов и опередил тех, кто ехал непосредственно позади. Джордж реализовал стратегию одного пит-стопа. На финальных кругах я приблизился к нему, но не смог обогнать из-за того, что находился в «грязном» воздухе.

Я сочувствую Джорджу и сам не рад, что победил благодаря дисквалификации, но в нескольких последних гонках мы вернулись в борьбу за победы.

Уровень конкуренции невероятный, и нам нужно продолжать работать, чтобы и дальше стабильно бороться за победы. В любом случае, мы отправляемся на летний перерыв в позитивном настроении».

Источник