Почему в Cadillac F1 не рассматривают кандидатуру Палоу

Алекс Палоу в прошлое воскресенье выиграл Indy 500, и это достижение, само по себе весьма впечатляющее, стало его пятой победой в первых шести гонках сезона IndyCar. При этом он действующий чемпион американской серии и сейчас лидирует в личном зачёте с таким преимуществом, что мало кто сомневается в очередном, четвёртом по счёту титуле Палоу.

Разумеется, в мире автоспорта обратили на это внимание, и вчера в паддоке автодрома в Барселоне успехи 28-летнего соотечественника высоко оценили Карлос Сайнс и Фернандо Алонсо.

В общем, однозначно, что Алекс Палоу – профессионал высочайшего класса, и он это доказывает уже не первый год подряд, но тем удивительнее, что руководители проекта Cadillac F1, создающие новую команду Формулы 1, не ведут с ним никаких переговоров.

У Гюнтера Штайнера, в своё время создавшего Haas F1, последнюю новую команду, пополнившую ряды чемпионата мира (кстати, тоже американскую) есть своё объяснение. Он убеждён, что на первых порах для такого проекта нужны опытные гонщики, а талант – это уже вопрос второй…

«Когда вы создаёте новую команду, вам приходится заниматься очень многими вещами, – цитирует Штайнера американское издание Racer. – Я бы не назвал их проблемами, но когда команда молодая, вам необходимо решать множество задач, и у вас просто нет времени на гонщиков, у которых нет опыта выступлений в Формуле 1.

Дело в том, что вам необходимо найти собственное направление развития, и если при этом нужно ещё и гонщиков направлять, обычно из этого ничего хорошего не выходит. Поэтому, когда мы начинали наш проект, для меня было важно заполучить гонщиков, у которых уже есть опыт пилотирования машин Формулы 1. Они могут способствовать развитию команды, а именно это важнее всего в первый год её существования.

Если же гонщика, который никогда не выступал в Формуле 1, взять в команду, которая тоже никогда не выступала в Ф1, то этим вы ему только навредите. Потому что ваша задача – заниматься развитием команды, и вы не можете уделять гонщикам приоритетное внимание…»

По мнению Штайнера, в Cadillac F1 это понимают, поэтому вряд ли уже сейчас станут приглашать американских гонщиков. Примерно об этом же, но иными словами говорил и Дэн Таурисс, глава компании TWG Motorsports, который руководит проектом создания новой команды: «Мы намерены пригласить американского гонщика, но для всех нас важно, чтобы выбор был правильным, поскольку важно, чтобы этот гонщик добился успеха. Мы хотим, чтобы этот человек был нацелен на успех и готов к нему…»

Одним из гонщиков, кто в 2016 году, в дебютном сезоне Haas в Формуле 1, пилотировал машину американской команды, был Роман Грожан, у которого на тот момент уже был опыт более 80 Гран При в составе Renault и Lotus. После расставания с Haas французский гонщик продолжил карьеру в США и хорошо понимает, в чём разница между двумя сериями.

«Они очень разные в плане стиля пилотирования, – рассуждает Грожан. – В IndyCar ты как минимум можешь пускать машину в скольжение и укрощать её, преодолевая сильные проявления избыточной поворачиваемости.

В Формуле 1 нужно действовать плавно и точно, более чётко придерживаться траектории, тогда как в IndyCar ты часто её меняешь. Здесь ты можешь пилотировать по-настоящему агрессивно, а за рулём машины Формулы 1 с таким подходом долго не продержишься.

Если (в команду IndyCar) пригласить гонщика, который уже выступал в Европе, то думаю, что у него уже будет понимание различий в культурах, в менталитете. Думаю, в США о гонщиках заботятся, как о членах семьи, и это приятно. Тогда как в Формуле 1 отношение более деловое – нельзя сказать, что это плохо, но просто в Ф1 ты больше предоставлен сам себе…

Я знаю, что сейчас много разговоров о Колтоне Херте. К Палоу тоже, конечно, много внимания. В общем, есть парни, которые могли бы выступать в Ф1, но были и те, кто перебирались в Европу, но не смогли ничего добиться, потому что там иной менталитет».

По информации Racer, сейчас Алекс Палоу полностью сосредоточен на том, чтобы выиграть третий титул подряд, и не стремится к переговорам с Cadillac. Впрочем, нельзя исключать, что ситуация может измениться, и стороны начнут взаимное сближение. Но пока этого не происходит.

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