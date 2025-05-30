Ролан Гаррос. Юлия Стародубцева против Жасмин Паолини в третьем круге: анонс матча

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева сыграет в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч против итальянки Жасмин Паолини пройдет третьим запуском на Court Philippe-Chatrier (начало ориентировочно в 15:30 по киевскому времени).



Дата рождения: 17/02/2000 (25 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост:

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 79 (07/10/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 28/05/2025): 124/81

Призовые за карьеру: $964,093



Дата рождения: 04/01/1996 (29 лет)

Место рождения: Кастельнуово-ди-Гарфаньяна, Италия

Рост: 163 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2025 – Rome; 2024 – Dubai; 2021 – Portoroz)

Высший рейтинг WTA: 4 (28/10/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 30/05/2025): 410/278

Призовые за карьеру: $10,950,579

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Юлия Стародубцева

QR1: Ханне Вандевинкель (Бельгия) 6:3, 6:1

QR2: Тамара Зиданшек (Словения) 3:6, 6:2, 6:2

QFR: Сара Бейлек (Чехия) 0:6, 4:6 (прошла в основную сетку в статусе “лаки лузера”)

R1: Тамара Корпач (Германия, Q) 2:6, 6:1, 6:4

R2: Анастасия Потапова (-) 7:6(4), 6:2

Жасмин Паолини

R1: Юань Юэ (Китай) 6:1, 4:6, 6:3

R2: Айла Томлянович (Австралия) 6:3, 6:3

История на турнире

Юлия Стародубцева – 3/1 | Стародубцева в прошлом году смогла преодолеть квалификационный этап и проиграла в первом круге основы.

Жасмин Паолини 12/8 | Паолини седьмой год подряд играет в основной сетке Ролан Гаррос. В предыдущем сезоне итальянка дошла до финала.

Выступления на грунте (на 30/05/2025):

Юлия Стародубцева – 53/40 (9/7 в этом году)

Жасмин Паолини – 218/122 (12/2 в этом году)

Выступления в сезоне 2025 (без учета Ролан Гаррос)

Юлия Стародубцева – 8/15

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 7/5 | Доха – QR1, Индиан-Уэллс – QR1, Майами – R1, Мадрид – R4, Рим – QR1

WTA 500 – 1/4 | Абу-Даби – R1, Мерида – R1, Штутгарт – QR1

WTA 250 – 0/2 | Окленд – R1, Сингапур – R1

WTA 125 – 0/2 | Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан – R1, Париж – R1

ITF WTT – 0/1 | Сарагоса – R1

Жасмин Паолини – 22/8

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 1000 – 15/5 | Доха – R3, Дубай – R3, Индиан-Уэллс – R4, Майами – 1/2, Мадрид – R3, Рим – ТИТУЛ

WTA 500 – 3/1 | Штутгарт – 1/2

United Cup – 2/1

Последние 5 матчей:

Юлия Стародубцева – В, В, П, В, В

Жасмин Паолини – В, В, В, В, В

Национальный фактор:

Юлия Стародубцева – 2/1 | Стародубцева в этом сезоне встречалась с Элизабеттой Коччаретто на турнире в Мадриде и одержала победу.

Жасмин Паолини – 16/5 | В этом году Паолини проиграла Элине Свитолиной на Australian Open и прервала серию из восьми побед подряд в матчах против украинок.

• Юлия Стародубцева сыграет 26-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 11 побед (44%).

• Жасмин Паолини проведет 266-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 145 побед (55%).

• Юлия Стародубцева сыграет 9-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 3 победы (36%).

• Жасмин Паолини сыграет 48-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 26 побед (55%).

• Юлия Стародубцева впервые сыграет в третьем круге на турнире Grand Slam.

• Жасмин Паолини 6-й раз сыграет в третьем круге на “мэйджоре” (2-й раз в Париже). 4 раза она проходила дальше (один раз на Ролан Гаррос). В этом году итальянка уступила Элине Свитолиной на данной стадии Australian Open.

Победительница этого матча получит 265 000 евро призовых и 200 рейтинговых очков. Проигравшая – 168 000 евро призовых и 100 рейтинговых очков.

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