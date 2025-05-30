МакДэвид отметился юбилейной результативной передачей в Кубке Стэнли

В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли Эдмонтон Ойлерз победил на выезде Даллас Старз со счетом 6:3 (4-1 в серии) и вышел в финал, где встретится с Флоридой Пантерс.
Коннор МакДэвид отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Этот ассист стал 100-м для канадского нападающего в Кубке Стэнли.
МакДэвид стал вторым самым быстрым игроком в истории НХЛ (90 матчей), достигшим такой отметки. Рекордсменом является Уэйн Гретцки (70).
Ни один другой игрок не делал это скорее, чем за 125 матчей.
Нападающих «нефтяников» стал лишь четвертым из действующих игроков НХЛ, достигшим отметки в 100 ассистов в матчах плей-офф.
Для Коннора МакДэвида этот плей-офф стал уже третьим, в котором он отдал 20 результативных передач. Только Уэйн Гретцки имеет больше подобных сезонов (6).
В составе Далласа ассистом отличился Микко Рантанен, ставший для него 80-м в плей-офф. Сделал он это за 99 матчей. Из действующих игроков только Коннор МакДэвид и Леон Драйзайтль добились этой отметки за меньшее количество матчей.
Кори Перри забросил свою седьмую шайбу в плей-офф. 40-летний игрок Эдмонтона установил новый рекорд плей-офф НХЛ для игроков в возрасте 39 лет по количеству заброшенных шайб.
Эдмонтон Ойлерз стал первой канадской командой, начиная с 1988 года (также Эдмонтон), которая дважды подряд будет играть в финале Кубка Стэнли.
Игроки Эдмонтона в матче против Далласа установили интересные достижения
sport.ua