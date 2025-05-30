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Хоккей

МакДэвид отметился юбилейной результативной передачей в Кубке Стэнли

МакДэвид отметился юбилейной результативной передачей в Кубке Стэнли

Getty Images/Global Images Ukraine. Коннор МакДэвид

В пятом матче полуфинала Кубка Стэнли Эдмонтон Ойлерз победил на выезде Даллас Старз со счетом 6:3 (4-1 в серии) и вышел в финал, где встретится с Флоридой Пантерс.

Коннор МакДэвид отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Этот ассист стал 100-м для канадского нападающего в Кубке Стэнли.
МакДэвид стал вторым самым быстрым игроком в истории НХЛ (90 матчей), достигшим такой отметки. Рекордсменом является Уэйн Гретцки (70).

  • 70 – Уэйн Гретцки
  • 90 – Коннор МакДэвид

    • Ни один другой игрок не делал это скорее, чем за 125 матчей.

    Нападающих «нефтяников» стал лишь четвертым из действующих игроков НХЛ, достигшим отметки в 100 ассистов в матчах плей-офф.

    Для Коннора МакДэвида этот плей-офф стал уже третьим, в котором он отдал 20 результативных передач. Только Уэйн Гретцки имеет больше подобных сезонов (6).

  • 6 – Уэйн Гретцки
  • 3 – Коннор МакДэвид

    • В составе Далласа ассистом отличился Микко Рантанен, ставший для него 80-м в плей-офф. Сделал он это за 99 матчей. Из действующих игроков только Коннор МакДэвид и Леон Драйзайтль добились этой отметки за меньшее количество матчей.

  • 72 – Коннор МакДэвид
  • 86 – Леон Драйзайтль
  • 99 – Микко Рантанен

    • Кори Перри забросил свою седьмую шайбу в плей-офф. 40-летний игрок Эдмонтона установил новый рекорд плей-офф НХЛ для игроков в возрасте 39 лет по количеству заброшенных шайб.

  • 7 – Кори Перри
  • 6 – Тэему Селянне
  • 6 – Марк Рекки
  • 6 – Рон Фрэнсис
  • 6 – Жан Беливо

    • Эдмонтон Ойлерз стал первой канадской командой, начиная с 1988 года (также Эдмонтон), которая дважды подряд будет играть в финале Кубка Стэнли.

  • 1987, 1988 – Эдмонтон Ойлерз
  • 2024, 2025 – Эдмонтон Ойлерз

    • Игроки Эдмонтона в матче против Далласа установили интересные достижения
    sport.ua

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