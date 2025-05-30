"Милан" получил трансферное предложение от "Манчестер Сити" по своему полузащитнику.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, общая сумма предложения "горожан" по Тиджани Рейндерсу составляет почти 60 миллионов евро, включая бонусы, но "россонери" требуют от английского клуба больше денег. Переговоры продвигаются и продолжатся в ближайшие дни.

Отмечается, что "Манчестер Сити" хочет иметь 26-летнего нидерландца в своей команде во время КЧМ-2025.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Тиджани Рейндерс забил 15 голов и отдал 5 ассистов в 54 матчах за "Милан" во всех турнирах. Согласно данным популярного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

www.ua-football.com