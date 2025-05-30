Эдмонтон в ярком стиле вышел в финал Кубка Стэнли

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Состоялся пятый матч финала западной конференции НХЛ между Далласом и Эдмонтоном. Канадская команда на выезде выиграла со счетом 6:3 и вышла в финал Кубка Стэнли.

Ойлерз, как и Флорида на Востоке, закрыли серию в пяти встречах.

Сегодня Звезды были вынуждены сменить вратаря уже в первом периоде, когда основной кипер Джейк Оттинджер пропустил две шайбы с двух бросков.

В составе Эдмонтона по два очка набрали Макдэвид, Драйзайтль и Валман, а форвард-ветеран Кори Перри забросил в текущем плей-офф уже 7 шайб, что больше, чем у Коннора Макдэвида. 39-летний игрок установил возрастной рекорд в истории НХЛ по количеству шайб в одном плей-офф.

В финале Эдмонтон сыграет против Флориды – канадская команда попробует взять реванш за поражение от Пантер в финале прошлого года.

Впервые с 2008 и 2009 года (Питтсбург против Детройта) две команды дважды кряду сыграют в финале Кубка Стэнли.

Плей-офф НХЛ. Финал Запада

Даллас – Эдмонтон 3:6

Шайбы: 02:31 Перри – 0:1, 07:09 Янмарк – 0:2, 08:96 Скиннер – 0:3, 11:40 Робертсон – 1:3, 32:27 Хинц – 2:3, 34:22 Макдэвид – 2:4, 40:38 Робертсон – 3:4, 43:01 Кэйн – 3:5, 59:49 Капанен – 3:6

Вратари: Оттинджер (Десмит) – Скиннер

Эдмонтон выиграл серию 4:1

sport.ua