Вегас оформил юбилейную победу в своем 100-м матче плей-офф НХЛ

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В пятом матче плей-офф НХЛ «Вегас Голден Найтс» победил в овертайме «Миннесоту Уайлд» (3:2) и повел в серии со счетом 3-2.

Для «Вегаса» этот матч стал историческим, 100-м в плей-офф НХЛ.

В этих 100 матчах «Вегас» одержал 60 побед, что является третьим лучшим показателем в истории лиги.

Наибольшее количество побед в первых своих 100 матчах плей-офф имеет «Эдмонтон Ойлерз» (69).

Первая команда – во втором раунде плей-офф НХЛ, победы Оттавы и Вегаса

Наибольшее количество триумфов в 100 первых поединках плей-офф:

69 – «Эдмонтон Ойлерз»

65 – «Нью-Йорк Айлендерс»

60 – «Вегас Голден Найтс»

sport.ua