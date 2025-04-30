Манчестер Сити начал работу над трансфером звезды Галатасарая

Лето обещает стать периодом перемен для "Манчестер Сити". Клуб официально подтвердил, что команду покинет Кевин Де Брюйне, поэтому бывшие чемпионы Англии активно ищут усиление в центр поля накануне сезона 2025/26.

Как сообщает Foot Mercato, в шортлисте "Сити" находится бразильский полузащитник Габриэл Сара. 25-летний футболист перебрался в "Галатасарай" из "Норвич Сити" прошлым летом, однако его пребывание в Турции может ограничиться лишь одним сезоном.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По данным источника, "Манчестер Сити" уже вышел на контакт с представителями футболиста. В клубе ожидаются серьезные изменения, и Сару рассматривают как одну из ключевых целей на трансферном рынке.

Добавим, что в этом сезоне бразилец сыграл в 41 матче за турецкий клуб во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 8 ассистов.

www.ua-football.com