Динамо в меньшинстве одержало драматическую победу над Днепром-1 в 26 туре УПЛ

Киевское Динамо побеждает Днепр-1 в выездной игре 26 тура Украинской Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 1:2.

Первые 45 минут не подарили большого количества голевых случаев, да еще был прерван из-за воздушной тревоги. Полумомент был у Владислава Ваната, однако удар нападающего гостей из пределов штрафной заблокировал защитник.

Вдруг на 43 минуте хозяева реализовали совсем не очевидный момент. Простое заброс на Алексея Гуцуляка защитники Динамо превратили в пожар в собственной штрафной. Вингер Днепра-1 шанс использовал — 1:0. За первый тайм киевляне не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника. Впрочем, быстро отправились по перерыву. Гости сравняли счет уже в начале второй половины, когда в скорой атаке с участием Виталия Буяльского, Владислава Ваната и его тезки Кабаева последний завершил усилия партнеров, расстреляв Виталия Волынца с близкого расстояния.

На 79 минуте мог забивать Евгений Пасич — Динамо спас Георгий Бущан. Киевляне ответили ударом Буяльского в руки Волынцу.

Казалось, надежды Динамо одержать победу перечеркнул Александр Тимчик. Защитник киевлян грубо сфолил на своей половине и получил прямую красную карточку. Однако гости проявили характер, и уже в следующей атаке усилиями Ваната, расстрелявшего Волынца с близкого расстояния, записали в свой актив 3 балла.

После победы Динамо продолжает удерживать второе место в турнирной таблице УПЛ, имея 57 очков. Команда Юрия Максимова осталась на четвертом месте с 45 баллами.

В 27 туре, 5 мая, Динамо дома сыграет с Колосом. Днепр же на следующий день будет принимать Кривбасс.

Чемпионат Украины — УПЛ

26 тур, 27 апреля

Днепр- 1 — Динамо 1:2 (1:0)

Голы: 0:1 — 43 Гуцуляк, 1:1 — 48 Кабаев, 1:2 — Ванат 90+1

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Днепр-1: Волынец, Адамюк, Сваток (к), Сарапий, Пасич, Рубчинский (Горбунов 84), Бабенко, Мирошниченко (Гаджиев 90+3), Очеретько, Леднев, Гуцуляк

Динамо: Бущан, Тимчик, Попов, Михавко (Дячук 66), Овчаренко, Шапаренко (Шепелев 82), Андриевский (Бражко 59), Ярмоленко (Волошин 59), Буяльский (к), Кабаев (Супряга 82), Ванат

Предупреждение: Сарапий 33, Шапаренко 45, Андриевский 47, Ярмоленко 53, Дячук 72, Мирошниченко 73, Сваток 89

Удаление: Тимчик 88

Обзор

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