Формула E: Паскаль Верляйн выиграл поул в Монако

Паскаль Верляйн выиграл квалификацию, предшествующую этапу Формулы E в Монако, и это уже третий поул гонщика заводской команды Porsche в текущем сезоне. По Формуле 1 мы знаем, что поул-позиция на узкой извилистой трассе, проложенной по улицам средиземноморского княжества – это уже половина дела, но в электрической серии картина может быть иной.

Гоночные электромобили Формулы E специально предназначены для гонок в городских условиях, они более узкие и манёвренные, и события на трассе могут развиваться по любому сценарию. Хотя шансы Верляйна на победу, разумеется, велики. Во-первых, у него действительно быстрая машина, во-вторых, он хороший гонщик, лидер личного зачёта, одержавший в этом сезоне уже две победы.

В финале квалификации Паскаль проехал круг на 0,448 секунды быстрее, чем Стоффель Вандорн, гонщик DS Penske, и получил за своё достижение три дополнительных очка.

Не очень повезло в квалификации пилотам Jaguar, хотя Митч Эванс был быстрее всех на обеих тренировках. Митч и Ник Кэссиди были буквально в шаге от финальной сессии, однако лучший круг Эванса был аннулирован за нарушение пределов трассы, а его напарник допустил ошибку и по ходу решающей попытки чиркнул по отбойнику. В итоге он стартует с 3-й позиции, а Митч – с четвёртой.

Из третьего ряда гонку начнут Жан-Эрик Вернь, напарник Вандорна, и Себастьен Буэми, пилот Envision Racing – оба в разные годы становились чемпионами Формулы E, причём француз даже дважды.

Позади них стартуют тоже довольно быстрые и опытные гонщики – Антониу Феликс да Кошта на Porsche, Макс Гюнтер на Maserati и Робин Фряйнс, напарник Буэми. Всё это обещает интересную борьбу на классической трассе, ведь отличиться в Монако престижно для любого гонщика, в какой бы серии он ни выступал.

Кстати, для Верляйна и для Porsche это первый поул, завоёванный в Монако в Формуле E, хотя в предыдущие сезоны Паскаль уже два раза стартовал здесь из первого ряда. А можно привести ещё и такой любопытный статистический факт: последний раз в гонках одноместных машин поул в Монако для этой марки завоевал Ален Прост! И было это в далёком 1986 году, когда на машинах McLaren стояли двигатели TAG Porsche.

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