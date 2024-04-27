Оэйраш (W100). Стародубцева не смогла впервые в сезоне выйти в финал

Юлия Стародубцева завершила своё выступление на турнире ITF в Португалии

Оэйраш, Португалия • 22-28 апреля • грунт • $100,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Полуфинал

Юлия Стародубцева (Украина, 1) — Яна Фетт (Хорватия, 3) 6:2, 3:6, 3:6

Украинская теннисистка провела на корте почти два с половиной часа. По ходу встречи Стародубцева реализовала все пять заработанных брейк-поинтов, однако проиграла шесть геймов на своей подаче.

Юлия впервые в этом году сыграла в полуфинале одиночного разряда. Также для украинки это был первый полуфинал на турнире ITF с призовым фондом $100,000.

Следующая соперницы Яны Фетт определится в матче Панна Удварди (Венгрия, 4) — Полина Кудерметова (-).

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