Теннисный дайджест от BTU: новые достижения Кис и Швёнтек, у Пегулы проблемы со здоровьем, Беннето покидает сборную Франции

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 Американка Мэдисон Кис, которая в Мадриде победила Донну Векич из Хорватии, одержала свою 14-ю победу в 15 матчах этого года против соперниц из топ-30 рейтинга и является лидером сезона по этому показателю.

🗞 Ига Швёнтек прошла в 17-й четвертьфинал на грунке и стала первой теннисисткой, которой удалось показать такую длительную серию после Мартины Хингис (19 четвертьфиналов подряд на грунке). Полька также является единственной теннисисткой, которая дошла в этом сезоне до ¼ финала на всех 5 турнирах WTA 1000.

🗞 Джессика Пегула возвращается в США из Европы из-за проблем со здоровьем. Третья ракетка мира рассказала, что она ненадолго уедет домой, чтобы подлечить несколько травм и быть здоровой для выступления в Риме. На европейской почве американки не удалось выиграть 2 матча подряд ни в Штутгарте, ни в Мадриде. «Это были несколько интересных недель для меня», – сказала Пегула.

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🗞 Жюльен Беннето, у которого этим летом заканчивается контракт с национальной федерацией, не желает продолжать свою карьеру на посту капитана сборной Франции в Кубке Билли Джин Кинг. Это решение знаменует собой конец шестилетнего сотрудничества. Под руководством Беннето француженки выиграли ФедКап в 2019 году, обыграв в финале Австралию.

🗞 Лейла Фернандес во вторник выразила соболезнования жертвам наезда автомобиля на филиппинскую уличную вечеринку в Ванкувере, в результате которого погибли 11 человек. Фернандес, которая имеет филиппинские корни со стороны мамы, сказала, что она была «абсолютно опустошена»:

«Мое сердце с семьями и общинами погибших жертв. Я люблю вас всех, оставайтесь сильными и надеюсь, что мы скоро увидимся».

🗞 WTA сообщает, что в первом квартале 2025 года ассоциация достигла рекордных показателей в социальных сетях. Общая вовлеченность удвоилась по сравнению с прошлым годом: только в марте на всех платформах они получили 263 миллиона просмотров видео.

«Благодаря перезапуску бренда WTA, «Солнечному дублю (турнирам в Индиан-Уэллс и Майами)», а также сильным новостным сюжетам на корте и за его пределами, общее количество подписчиков официальных каналов WTA выросло до 6,9 млн на конец марта (на 25% больше, чем в прошлом году)».



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