US Open. Костюк и Русе проиграли четвертой сеяной паре и не смогли выйти в четвертьфинал

Украинско-румынская пара потерпела поражение в третьем круге Открытого чемпионата США



Нью-Йорк, США • 28 августа – 7 сентября • хард • $4,780,000

Действующие чемпионки: Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия)

Сетка турнира: парный разряд

Третий круг

Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) – Вероника Кудерметова/Элизе Мертенс (-/Бельгия, 4) 4:6, 1:6

Марта Костюк провела второй матч за день, сыграв в паре после поражения в трехчасовом поединке против Каролины Муховой в четвертом круге одиночного турнира.

Парная встреча продолжалась 79 минут, за которые Костюк и Русе допустили шесть двойных ошибок, сделали один брейк и проиграли четыре гейма на своей подаче.

Марта Костюк не смогла улучшить свой результат в Нью-Йорке в паре – она дошла до 1/8 финала уже в четвертый раз, но ни разу не преодолела эту стадию. Напомним, что на этом US Open Марта Костюк стала первой украинской теннисисткой, кому удалось на турнире Grand Slam дойти до 1/8 финала одновременно в одиночном и парном разрядах.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram



btu.org.ua