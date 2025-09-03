Connect with us
Футбол

Лопес – о предложении Челси: Интерес со стороны других клубов — это всегда комплимент

    • Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес подтвердил, что отклонил предложение от лондонского "Челси", поскольку его приоритетом всегда был каталонский клуб.

    "Моим приоритетом всегда была "Барселона". Этот клуб — моя мечта с детства.

    Интерес со стороны других клубов — это всегда комплимент, но правда в том, что я всегда хотел остаться и добиться успеха в "Барсе", – сказал игрок.

    Добавим, что в сезоне 2024/25 Фермин Лопес сыграл 46 матчей за "Барселону", забив 8 голов и отдав 10 результативных передач.

    www.ua-football.com

