Лопес – о предложении Челси: Интерес со стороны других клубов — это всегда комплимент

Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес подтвердил, что отклонил предложение от лондонского "Челси", поскольку его приоритетом всегда был каталонский клуб.

"Моим приоритетом всегда была "Барселона". Этот клуб — моя мечта с детства. Интерес со стороны других клубов — это всегда комплимент, но правда в том, что я всегда хотел остаться и добиться успеха в "Барсе", – сказал игрок.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Фермин Лопес сыграл 46 матчей за "Барселону", забив 8 голов и отдав 10 результативных передач.

www.ua-football.com