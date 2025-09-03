АНБЕР: «Это меня в Усике беспокоит больше всего, он может все потерять»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Катмен абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Расс Анбер переживает по поводу следующего поединка украинского боксера.

«Я чувствую опасность, когда слышу о бое Александра против Мозеса Итаумы, или против Джозефа Паркера, или вообще о любом бое, который ему предлагают. Усик сейчас в такой позиции, в которой может проиграть и потерять все, а выигрывать ему уже нечего», — сказал Анбер.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

