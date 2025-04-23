Мадрид. Андрееску и Севастова одержали первые победы после возвращения в Тур, Картэл впервые выиграла на грунте и встретится со Свитолиной

На турнире WTA 1000 в Испании завершились матчи первого круга



Мадрид, Испания • 22 апреля – 4 мая • грунт • $8,963,700

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Анна Блинкова (-, Q) – Панна Удварди (Венгрия, Q) 6:4, 6:2

Ребека Масарова (Швейцария, Q) – Айла Томлянович (Австралия, WC) 6:3, 1:6, 7:5

Вероника Кудерметова (-) – Полина Кудерметова (-) 6:2, 6:2

Эмма Радукану (Великобритания) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) 7:6(4), 6:4

Анастасия Потапова (-) – Эшлин Крюгер (США) 6:7(7), 6:4, 6:2

Ева Лис (Германия) – Теодора Костович (Сербия, Q) 6:2, 6:2

Моюка Утидзима (Япония) – Робин Монтгомери (США) 1:6, 6:4, 6:3

Ольга Данилович (Сербия) – Виктория Азаренко (-) 6:4, 6:2

Алиша Паркс (США) – Виктория Хименес Касинцева (Андорра, WC) 6:3, 6:3

Бьянка Андрееску (Канада) – Маккартни Кесслер (США) 6:2, 6:4

Сонэй Картэл (Великобритания) – Жаклин Кристиан (Румыния) 6:2, 7:5

Мария Саккари (Греция) – Ван Синьюй (Китай) 6:4, 7:6(7)

Бьянка Андрееску выиграла свой первый матч после возвращения в Тур. В начале этого года канадка перенесла операцию по удалению апендикса. На прошлой неделе Андрееску проиграла на старте турнира WTA 250 в Руане.

Сонэй Картэл одержала первую победу на грунтовом покрытии в рамках Тура. Во втором круге британка встретится с Элиной Свитолиной. Напомним, что украинская теннисистка выиграла последние семь матчей на грунте. На прошлой неделе она стала чемпионкой на турнире WTA 250 в Руане.

Юлия Стародубцева (Украина, Q) – Линда Фругвиртова (Чехия, WC) 6:2, 6:2

Бернарда Пера (США, LL) – Яна Фетт (Хорватия, Q) 6:4, 6:3

Белинда Бенчич (Швейцария) – Зейнеп Сёнмез (Турция, Q) 6:0, 6:2

Энн Ли (США) – Александра Саснович (-, Q) 6:3, 6:2

Даяна Ястремская (Украина) – Франческа Джонс (Великобритания, Q) 7:6(5), 4:6, 6:3

Диан Парри (Франция, Q) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) 6:3, 6:4

Майя Джоинт (Австралия, Q) – Карлота Мартинес Сирес (Испания, WC) 6:2, 2:6, 6:4

Кэти Волынец (США) – Петра Квитова (Чехия) 6:4, 6:0

Анастасия Севастова (Латвия) – Анастасия Павлюченкова (-) 6:4, 7:5

Мария Лурдес Карле (Аргентина, Q) – Ребекка Шрамкова (Словакия) 6:3, 6:2

Майя Джоинт одержала дебютную победу в основной сетке турнира WTA 1000. Для 19-летней австралийки это второе участие в основе соревнований этой серии – в марте она сыграла в основной сетке в Индиан-Уэллс. Дальше Джоинт сыграет против десятой ракетки мира Эммы Наварро. Для нее это будет вторая встреча с представительницей топ-10. На старте сезона Джоинт проиграла Джессике Пегуле на Australian Open.

Кэти Волынец записала в свой актив первую победу в основной сетке турнира в Мадриде. Отметим, что в первом сете американка проигрывала со счетом 1:4, после чего выиграла 11 геймов подряд.

Анастасия Севастова впервые за девять матчей против Павлюченковой смогла одержать победу. Это был первый матч для 35-летней латвийки на уровне Тура с марта прошлого года, когда она повредила колено на турнире в Остине, что привело к операции.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua