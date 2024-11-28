Теннисисты из Австралии, Испании, Болгарии и Сербии приедут в россию на турнир «Газпрома», который пиарит родственница путина

В Санкт-Петербурге на этой неделе стартует третий розыгрыш показательных соревнований от «Газпрома»



Организаторы назвали имена всех участников, которые в этом году будут соревноваться на командном турнире «Трофеи Северной Пальмиры (далее – ТПП)».

Коккинакис сыграет в россии, Грикспор – отказался из-за травмы

Капитанами двух команд станут россиянин Михаил Южный и Янко Типсаревич (Сербия). К россиянам Карену Хачанову, Диане Шнайдер и Анастасии Потаповой присоединятся игроки, которые уже участвовали в турнире в предыдущие годы: Юлия Путинцева и Александр Бублик, представляющие Казахстан, серб Душан Лайович, Виктория Томова из Болгарии, испанцы Роберто Баутиста Агут и Педро Мартинес.



Впервые на турнире Газпрома сыграет австралиец Танаси Коккинакис, который недавно выступал в полуфинале Davis Cup Finals. В 2022 году Коккинакис выиграл Открытый чемпионат Австралии в паре с Ником Кириосом.

По словам директора турнира Александра Медведева (он также является советником генерального директора «Газпром экспорт»), из-за травмы в Санкт-Петербург не приедет первая ракетка Нидерландов Таллон Грикспор. Как было сказано, с ним у организаторов уже были предварительные договоренности, но теннисист травмировался во время Финала Кубка Дэвиса и врачи не рекомендуют ему сейчас играть.

Вместо Грикспора на турнире сыграет Педро Мартинес. Имя последнего участника организаторы смогли официально объявить лишь за день до старта соревнований из-за, по их словам, вопросов с оформлением визы.



Также состоится выставочный матч легенд: к россиянам Анастасии Мыскиной, Елене Весниной и Николаю Давыденко присоединится Мансур Бахрами. Ирано-французский теннисист является частым гостем показательных матчей и турниров, в частности он сыграл и в Украине – в 2015 в Харькове, а в 2016 году – в Ирпене. В 2022 году Бахрами активно поддерживал в соцсетях и сам участвовал в маршах за права и свободу женщин в Иране.

Организаторы презентуют турнир как признак «преодоления изоляции»

Еще в прошлом году директор турнира Александр Медведев заявил, что их теннисный турнир является частью спортивной дипломатии, которая приведет к возвращению международных соревнований.

«Я уверен, что историческая правда возобладает, мир наступит. Это будет справедливый мир, где обязательно найдется место спорту», – утверждал он.



Известно, что главным спонсором «ТПП» является компания «Газпром», которая наполняет бюджет страны-агрессора и, согласно ряду журналистских расследований, финансирует собственные добровольческие батальоны, участвующие в войне против Украины.

«Когда мы оказались в изоляции, «Газпром» в лице Алексея Борисовича [Миллера] лично поддержал проведение турнира, чтобы мы показали, что теннис у нас был, есть и будет. В том числе, теннис самого высокого международного уровня», – сказал Медведев. По его словам, отсутствие запрета для игроков или критики со стороны ATP и WTA является признаком поддержки в проведении такого турнира и «преодолением изоляции».

Главный организатор турнира Наталья Камельзон, «лайкает» посты с путиным в соцсетях и подписана на про-путинские страницы. Во время широкомасштабной войны Камельзон проводила клубный чемпионат Москвы по теннису, в котором участвовала команда в футболках «Армия России» и с буквой Z. За это время Камельзон также организовывала юниорские теннисные соревнования при поддержке компаний из военно-оборонного сектора россии («Ростех» и «Рособоронэкспорт»). В 2022 году Камельзон была организатором официального турнира АТР в Израиле, а в 2024 году российский менеджмент мог быть задействован на турнире АТР в Испании, который в итоге был отменен.

Напомним, что проведение турнира всесторонне поддерживают и власти Санкт-Петербурга. Вице-губернатор Борис Пиотровский, который не раз появлялся на публике со значками «Z» и «V» и встречался с представителями так называемой власти на временно оккупированной территории Украины, заявил, что турнир уже «стал символом нового многополярного мира, о котором говорит наш президент».

Вице-президент «военного» банка и родственница путина отвечает за PR турнира

Накануне старта соревнований в пресс-конференции организаторов приняла участие Вера Подгузова, бывший муниципальный депутат, а сейчас старший вице-президент «Промсвязьбанка» (ПСБ), которая стала PR-директором теннисного турнира.

Было известно, что Подгузова посещала «ТПП» и во время прошлых розыгрышей, однако о ее роли в организации упоминаний не было. Для нее это не новая роль, ведь годами она выполняла аналогичные функции на официальных турнирах ATP и WTA в Санкт-Петербурге, в том числе и под фамилией путина, а до этого работала в Фонде развития тенниса Санкт-Петербурга.



Ряд российских СМИ называют Веру Подгузову родственницей руководителя Кремля: она является племянницей двоюродного брата владимира путина. Подгузова имеет диплом «политического журналиста», в 2008 году стала членом «Единой России». Сама Подгузова избегает прямых упоминаний своих родственных связей, но порой отвечает на вопросы «о дяде». «Я очень уважаю Владимира Владимировича, – рассказывала Вера в интервью в 2009 году, – Я им восхищаюсь. Это человек с большой буквы, с каким-то космическим даром чувствовать и видеть то, что другие не видят. Мне хотелось бы хотя бы в каком-то процентном отношении быть похожей на него».

Подсанкционный банк ПСБ, в котором Подгузова является старшим вице-президентом, еще в 2018 году стал опорным для осуществления операций по государственному оборонному заказу, осуществляет выплаты и имеет ряд финансовых услуг для военных, участвующих в войне против Украины, а с 2022 – действует на оккупированных территориях нашего государства. В 2023 году Подгузова участвовала в церемонии вручения удостоверений ветерана боевых действий и «Карты лояльности» от банка ПСБ бойцам ЧВК «Вагнер» в Москве.



«Поддержка участников, ветеранов СВО и их семей – это приоритетная задача для всего российского общества, для каждого из нас», – заявила она.

Летом этого года ПСБ организовал «отдых» в летнем военно-историческом лагере «Гордость нации» для детей «участников СВО» из Кемеровской области России и оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины. «В лагере собрались ребята, которые хотят лучше узнать героическую историю своей страны, освоить и закрепить навыки военного дела, реализовать свои таланты», – утверждает Подгузова.



«Я жду наконец-то профессионального тенниса, увидеть его собственно на корте в Санкт-Петербурге, в родном городе. Несомненно я уверена, что теннисисты покажут нам блестящий теннис, а все получат удовольствие от той игры, которая перед нами будет представлена. Вот я в ожидании», – подытожила Подгузова пресс-конференцию перед стартом выставочного турнира.

По данным Национального олимпийского комитета Украины, с начала полномасштабного вторжения погибло около 500 украинских спортсменов и тренеров, а более 3 тысяч представителей спортивного сообщества присоединились к Силам обороны.



btu.org.ua