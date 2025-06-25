Майорка. Диалло третий раз в сезоне сыграет в четвертьфинале, Томич впервые с 2021 года выиграл матч в основной сетке турнира ATP

Результаты третьего игрового дня на турнире АТР 250 в Испании



Майорка, Испания • 22-28 июня • трава • €622,850

Действующий чемпион: Алехандро Табило (Чили)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Брэндон Холт (США, Q) – Бенджамен Бонзи (Франция) 2:6, 6:4, 6:4

Бернард Томич (Австралия, Q) – Ринки Хиджиката (Австралия, WC) 3:6, 7:5, 6:2

Роберто Баутиста Агут (Испания, 7) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) 5:7, 6:3, 6:2

• Экс-17-я ракетка мира Бернард Томич (№248 АТР) впервые с февраля 2021 года выиграл матч в основной сетке турнира АТР. Во втором круге австралиец сыграет против Роберто Баутиста Агута (№43 АТР), которому уступает 1-2 в личном противостоянии (их последний поединок состоялся в 2019 году).

Второй круг

Габриэль Диалло (Канада, 6) – Ласло Джере (Сербия) 6:3, 3:6, 6:3

Таллон Грикспор (Нидерланды, 4) – Этан Куинн (США, Q) 7:5, 6:4

Хамад Меджедович (Сербия) – Роман Сафиуллин (-) 6:4, 3:6, 7:6(4)

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) – Артур Риндеркнех (Франция) 7:5, 6:3

• Габриэль Диалло выиграл 9-й из своих 10 последних матчей и третий раз в сезоне сыграет в четвертьфинале. Следующим соперником канадского теннисиста станет Таллон Грикспор, которому Диалло проиграл в этом году на Ролан Гаррос.

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