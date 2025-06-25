Айо Комацу: Каждая мелочь имеет значение

В последних гонках ближайшие соперники из Racing Bulls добились большего и сравнялись с Haas F1 по количеству очков, но в американской команде верят в успех…

Айо Комацу, руководитель команды: «Мы возвращаемся в Европу после успешного 200-го для команды Гран При. Мы всегда с удовольствием приезжаем на эту интересную трассу в живописном месте. На Red Bull Ring хорошее сочетание поворотов, а в сочетании с тремя прямыми, где можно использовать DRS, эта трасса нагружает резину, а гонки здесь всегда получаются интересными.

Мы ведём напряжённую борьбу с другими командами средней группы, где каждая мелочь имеет значение. Нужно уверенно начать уик-энд и хорошо подготовиться к квалификации и гонке».

Оливер Берман: «У меня приятные воспоминания о прошлогодней победе на Red Bull Ring [в Формуле 2]. После удачного уик-энда в Канаде я с оптимизмом жду продолжения.

Шпильберг – отличное место, на австрийском этапе всегда много болельщиков – это один из ярких моментов европейской части сезона. Это короткая, быстрая и холмистая трасса, где приятно пилотировать и вы получаете удовольствие, если смогли проехать круг без ошибок. Не сомневаюсь – мы будем конкурентоспособны».

Эстебан Окон: «Австрийский уик-энд всегда получается интересным. На Red Bull Ring сильно нагружаются тормоза, есть и быстрые прямые – это одна из скоростных трасс старой школы.

Здесь я впервые поднялся на подиум – это было давно, ещё в Формуле Renault, и тогда это была совсем другая трасса. Неизменной осталась потрясающая атмосфера, всем нам нравится здесь гоняться».

Источник