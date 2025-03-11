БРИЕДИС – о звезде бокса: «Он был пьян во время боя. Что они курят?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майрис Бриедис

Бывший чемпион мира Майрис Бриедис прокомментировал чемпионский бой в легком весе между Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем.

«Насколько мне известно, Дэвиса за месяц до боя задержали, он попал в тюрьму и начал пить алкоголь. Говорят, что он был пьян во время боя. Хотя мало в это верится из-за допинг-контроля. Что тогда они там курят в Америке?», – сказал Бриедис.

В ночь на 2 марта состоялся поединок за титул чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг). Обладатель пояса WBA Джервонта Дэвис из США и его соотечественник Ламонт Роуч не сумели определить победителя – судьи зафиксировали ничью.

sport.ua