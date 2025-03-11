Серия А. Лацио упускает шанс обойти Ювентус и стать четвертым

Серия А. 28-й тур

Рим. “Стадио Олимпико”

“Лацио” – “Удинезе” 1:1

Голы: А. Романьоли 32 – Товен 22

“Лацио”: Проведель, Лаццари, Хила, А. Романьоли, Марушич, Весино (Белахьян 65), Гендузи, Исаксен (Патрик 81), Диа (Педро 65), Дзакканьи, Чауна (Нослин 46)

“Удинезе”: Окойе, Т. Кристенсен, Соле, Бийол, Эхизибе (Модешту 89), Карлстрем, Ловрич (Атта 65), Эккеленкамп (Пайеро 65), Х. Камара (Земура 65), Лукка, Товен (Дэвис 81)

Предупреждения: Весино 52, Лаццари 62 – Х. Камара 8, Ловрич 60, Пайеро 76, Карлстрем 90+1

Главный арбитр: Марко Пиччинини

Во время серии “Ювентуса” из пяти побед в лиге подряд “Лацио” не отпускал, цеплялся. Добыл три победы и две ничьи. Сравнивая счет против “Наполи” на 87-ой минуте, вырывая победу над “Миланом” неделю тому с пенальти на 98-ой. И в итоге получил шанс вернуться на четвертое место благодаря коллапсу туринцев в воскресенье против “Аталанты”. Но не сумел этим шансом воспользоваться.

Оправдания у римлян имеются. Они играют сейчас и в Кубке Италии, и в Еврокубках, значит, сильно устали. В четверг и в Лиге Европы победили лишь благодаря голу на 98-ой минуте. В ближайший четверг – ответный матч. А соперником сегодня был “Удинезе”, перед этим туром не пропустивший в трех подряд, набравший 13 очков в пяти предыдущих турах, в том числе 1:1 в гостях против самого “Наполи”.

Ничью в Неаполе фриуланцы по игре заслужили. Как и сегодня в Риме.

В первом тайме “Удинезе” просто играл лучше соперника. Переиграл его по всем главным статистическим данным – ударам по воротам (9:6), владению мячом, xG, пасам в атакующей трети поля. Много моментов, правда, ни одна команда не создала. Но забил тот, кто заслужил. Лукка и Товен разыграли контратаку, Проведель отбивал удар за ударом, но в итоге Флориан забил в упор.

“Лацио” ответил. Окойе, вернувшийся после травмы, вытащил крученый удар Дзакканьи. Угловой выиграл Хила в воздухе, а другой центральный защитник Романьоли замкнул с метра. Однако в концовке тайма Лукка чуть не попал в створ слета.

Второй тайм хозяева уже начали давлением. Камара в отчаянном подкате спас от удара Дзакканьи. Окойе отбил удар Нослина. Удары Дзакканьи блокировали. Но ведь таких и стольких моментов мало. А в последней стадии матча гости доминировали. “Лацио”, похоже, устал. Даже выпустил центрального защитника вместо вингера. Проведель отбивал штрафной Земуры, защитники блокировали другие удары.

После двух побед в лиге над “Лацио” подряд “Удинезе” играет с ним вничью. Также хорошее достижение. В Риме “зебретте” не проигрывают “орлам” в лиге в пятом матче подряд. Против всех на их счету уже шестой матч лиги подряд без поражений, восьмой подряд с забитыми мячами. Они десятые и весьма довольны собой. А “Лацио” пятый и лишь с одной победой в семи последних матчах лиги дома.

“Лациале” сокращают отставание от “Ювентуса” до одного очка. Но ведь могли набрать и больше сегодня и обойти его. Хотя по игре – не могли.

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