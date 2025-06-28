НХЛ. Торонто продлил контракт с одним из лидеров команды

НХЛ. Джон Таварес

«Торонто Мейпл Лифс» объявили, что клуб переподписал четырехлетний контракт с 34-летним форвардом Джоном Таваресом на 17,52 млн долларов. Средняя годовая стоимость контракта составляет 4,38 млн.

За семь сезонов с момента подписания контракта на 77 миллионов долларов (средняя зарплата – 11 млн) с «Торонто» в 2018 году Таварес набрал 493 (222+271) очка в 515 играх регулярного сезона и 31 (17+14) балл в 51 игре плей-офф.

«Это действительно хороший день, и я хочу отдать должное прежде всего Джону», – сказал генеральный менеджер «Мейпл Лифс» Брэд Треливинг. «В конце года мы говорили о желании Джона быть здесь и побеждать, и я думаю, что его преданность делу была проиллюстрирована тем, что он сделал для команды. Мы все согласимся, что у Джона была возможность заработать гораздо больше денег в другом месте, но он сосредоточился на том, чтобы остаться в родном городе. Своим контрактом он ясно дал это понять, что рассчитывает помочь команде оставаться конкурентоспособной и бороться за Кубок Стэнли, который «Мейпл Лифс» не выигрывали с 1967 года».

Выбранный «Айлендерс» под первым номером драфта НХЛ 2009 года, Таварес набрал 1114 (494+620) очков в 1184 играх регулярного сезона НХЛ. Он 15 раз забивал по 20 голов и занимает пятое место по голам и восьмое место по очкам среди действующих полевых игроков. В прошедшем сезоне Джон набрал – 74 (38+36) пункта в 75 играх регулярки и 7 (5+2) баллов в 13 играх плей-офф Кубка Стэнли.

Таварес, которому 20 сентября исполнится 35 лет, уверен, что сможет поддерживать свою игру на высоком уровне в течение всего контракта.

sport.ua