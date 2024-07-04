Шакур обвинил Ломаченко: «Он просто Страхченко и Уткаченко, он боится»

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Боксер легкого веса Шакур Стивенсон считает, что Василий Ломаченко боится выходить с ним в ринг, поэтому ищет любую возможность избежать поединка.

«Он хорошо выглядел в бою с Камбососом, но все еще считаю, что он боится выйти со мной в ринг. Хватит бояться. Иначе ты для меня будешь Страхченко (scary-Chenko) или Уткаченко (duck-Chenko – утка, уклоняться – прим).

«Но я не хочу придумывать клички, я хочу выйти с ним в ринг. Но, похоже, он выбрал вариант с Джервонтой», – сказал Стивенсон.

Ожидается, что в конце года Ломаченко проведет бой с Джервонтой Дэвисом, а на кону будут титулы IBF и WBA.

«Он его не вырубит». Шакур оценил бой Ломаченко – Джервонта

sport.ua