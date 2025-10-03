Жирона – Валенсия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

В рамках 8-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" примет "Валенсию". Команда Мичела продолжает поиски своей первой победы в сезоне. Хозяева занимают последнее место в турнирной таблице, набрав всего три очка в первых семи матчах сезона, тогда как "Валенсия" идет на 12-й позиции, имея в активе восемь очков.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в субботу, 4 октября. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

Если у вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

