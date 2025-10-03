Джеймс Ваулз: Подиум был жизненно важен для Williams

На встречу с болельщиками в сингапурской фан-зоне Williams Джеймс Ваулз, руководитель команды, к восторгу собравшихся пришёл с кубком, завоёванным Карлосом Сайнсом в Баку. Причём, похоже, что это был реальный трофей, а не его копия.

«На последних кругах той гонки я был спокоен, потому что знал: даже если это не произойдёт в Баку, то уже в ближайшем будущем мы всё равно поднимемся на подиум, – заявил Ваулз. – В тот момент меня больше интересовало, как воспримет это команда, какие эмоции испытают все, кто работал в гараже.

Этот подиум был для Williams жизненно важен, по-другому не скажешь. И тоже самое происходило в понедельник после гонки, когда мы представили этот трофей на базе команды в Гроуве, где собралась примерно тысяча наших сотрудников, и все могли подержать кубок и сфотографироваться с ним. Я видел, что это значит для всей команды, и быть свидетелем всего этого было исключительно важно для меня.

Поскольку команда получила такой мощный заряд позитивной энергии, то шансы на повторение успеха тоже повысились. Но при этом мы должны оставаться реалистами: я знаю, что какие-то трассы нам подходят, какие-то нет. И сингапурская из тех, что подходят несколько меньше, однако, наблюдая за тем, как Бернд Майландер ездит по этой трассе на автомобиле безопасности, я подумал, что появление сейфти-кара вполне может стать фактором, влияющим на ход этой гонки.

В общем, посмотрим. Хотя на самом деле я вообще имею в виду, что перед Williams теперь открываются большие возможности, и хорошие результаты обязательно будут. В предыдущие годы мы были далеко не на том уровне, на каком хотим быть, но могу заверить, что мы продолжаем инвестировать в Williams, и команда меняется к лучшему буквально с каждым часом.

Что доказывает и этот трофей, который находится здесь, на этой сцене. Но также этот кубок – своего рода символ благодарности всем нашим болельщикам, которые всегда нас поддерживают и верят в нас».

Разумеется, не обошлось без вопроса о следующем годе, ведь болельщикам хотелось услышать мнение Ваулза о том, на что именно можно рассчитывать в 2026-м:

«Я всегда остаюсь реалистом и знаю, какие возможности есть у наших соперников – у Mercedes, у Red Bull, у Ferrari и McLaren. Мы тоже наращиваем наш потенциал, но этот процесс требует времени. Меня часто спрашивают, сможем ли мы в следующем году претендовать на победу в чемпионате? Нет. Но точно могу сказать, что с каждым годом мы делаем ещё один шаг вперёд.

Я здесь для того, чтобы выигрывать чемпионаты, но это не произойдёт быстро. Но обязательно произойдёт!»

В последнее время всё более популярной становится мемуарная литература, и своими воспоминаниями о жизни, успехах и неудачах в автоспорте делятся не только гонщики и руководители команд, но даже телеведущие. И один из болельщиков спросил Ваулза, не собирается ли он тоже написать книгу о том, как ему удалось добиться возрождения Williams?

«Расскажу о том, о чём ещё никогда не рассказывал, – ответил Джеймс. – Я регулярно делаю записи, раз в месяц фиксирую то, чего команда добилась, чтобы ничего не забыть. Не факт, что я напишу книгу, ведь сейчас у меня нет на это времени, но если через много лет Williams добьётся многочисленных побед в чемпионате, может быть тогда я займусь и этим, потому что с командой происходит много интересного. И мне бы хотелось всем этим с вами поделиться».

