Команди Вищої ліги вимушено зіграли по два матчі за день. Усе – через постійні повітряні тривоги

У неділю, 24 березня, у Слобожанському завершився один з останніх баблів регулярного чемпіонату Вищої ліги – другого за статусом дивізіону в українському баскетболі.

Через тривалі повітряні тривоги у Дніпропетровській області двом командам, що беруть участь у ньому, довелося провести по два матчі за день. Молодіжний склад «Прометея» здолав «Хмельницький» (116:57), а «СумДУ» здобув переконливу перемогу над харківським «Політехніком» (88:55) у зустрічах, запланованих безпосередньо на неділю, а між ними команди дограли очний поєдинок, що мав відбутись у суботу – але був перенесений через постійну загрозу у регіоні (впродовж 23 березня у Дніпропетровській області повітряну тривогу оголошували загалом сім разів, найдовша з яких тривала понад п'ять годин).

У суботу матч між молодіжкою «Прометея» та «СумДУ» було зупинено у третій чверті за рахунку 63:34, а у неділю хлопці Олександра Пащенка впевнено довели зустріч до позитивного для себе результату – 94:55.

«Прометей», здобувши 30 перемог у 30 зіграних поєдинках, очолює турнірну таблицю Вищої ліги. «СумДУ» з 19 перемогами у 29 зустрічах йде четвертим, поступаючись також «Самбору» (24-4) та «Ніко-Баскету» (22-8). Обидві команди вже гарантували собі участь у медальному раунді, який у поточному сезоні пройде у форматі фіналу восьми.

Фото: БК «Прометей» / Telegram, ФБУ

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