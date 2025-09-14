Германия выиграла Евробаскет-2025, обыграв в финале Турцию

Немцы триумфовали на чемпионате Европы во второй раз в истории

Сборная Германии стала победителем чемпионата Европы-2025 по баскетболу, обыграв в финале Турцию — 88:83.

Подопечные Эргина Атамана уверенно начали встречу, поведя в счете 13:2. Немцы вернулись в игру после тайм-аута и не только отыгрались, а и выиграли первую четверть — 24:22.

Вторая 10-минутка осталась за турками, которые повели с разницей +6 — 46:40. Третий отрезок игры остался за немцами, которые сократили отставание к минимуму — 66:67.

В четвертой четверти на площадке также была равная борьба. Концовку лучше провели немцы, которые и добыли итоговую победу.

Германия во второй раз в истории выиграла Евробаскет. Впервые немцы триумфовали в 1993 году, в 2005-м они добыли серебро, а в 2022-м — бронзу. Напомним, в 2023 году Германия выиграла чемпионат мира.

Турция во второй раз довольствуется серебром Евробаскета. Напомним, в 2001 году турки в финале уступили Югославии.

В матче за третье место Евробаскета-2025 Греция с дабл-даблом Янниса Адетокумбо победила Финляндию — 92:89.

Чемпионат Европы по баскетболу-2025 принимали арены в Латвии, Польше, Финляндии и на Кипре. Все поединки стадии плей-офф прошли в Риге.

Евробаскет-2025. Финал

Турция — Германия — 83:88 (22:24, 24:16, 21:26, 16:22)

