Відомий головний тренер НБА під час матчу задивився на груди вболівальниці

6 квітня «Кліпперс» перемогли «Юту» з рахунком 131:102.
Під час поєдинку головний тренер команди з Лос-Анджелеса Тайрон Лю задивився на груди вболівальниці. Фото відразу ж завірусилося в мережі та стало мемом.
Фото: Bleacher Report
6 квітня «Кліпперс» перемогли «Юту» з рахунком 131:102.
Під час поєдинку головний тренер команди з Лос-Анджелеса Тайрон Лю задивився на груди вболівальниці. Фото відразу ж завірусилося в мережі та стало мемом.
Фото: Bleacher Report
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