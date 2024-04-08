Відомий головний тренер НБА під час матчу задивився на груди вболівальниці

6 квітня «Кліпперс» перемогли «Юту» з рахунком 131:102.

Під час поєдинку головний тренер команди з Лос-Анджелеса Тайрон Лю задивився на груди вболівальниці. Фото відразу ж завірусилося в мережі та стало мемом.

Фото: Bleacher Report

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