Вольфф: Для нас начало сезона – продолжение тестов

Второй год подряд после четырёх первых Гран При Mercedes уступает Red Bull Racing больше сотни очков, но руководитель команды Тото Вольфф считает, что прогресс есть…

Тото Вольфф: «Мы финишировали на тех же позициях, с которых стартовали, но гонка получилась сложной. На втором отрезке мы были быстры и могли бы побороться за подиум, если бы не ужасный первый отрезок. Нужно выяснить, в чём дело. Было слишком жарко? Мы не угадали с настройками?

Я считаю, что на самом деле всё не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Да и в квалификации мы многому научились. Дальше будет только лучше.

Мы должны быть быстры везде. Нельзя оправдывать свои неудачи температурой асфальта и конфигурацией трассы. С этим нужно разобраться.

Для нас начало сезона – это продолжение тестов. Мы многое изменили, что сказывается на результатах. Машина становится быстрее».

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