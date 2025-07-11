Лоудон: Я не стану уговаривать Риккардо вернуться

Валттери Боттас считается главным кандидатом на одно из двух мест в Cadillac в следующем сезоне. У руководителя команды Грэма Лоудона обширный список, но в него точно не входит Даниэль Риккардо, чья карьера в Формуле 1 завершилась в прошлом году на Гран При Сингапура.

Отвечая на вопрос, рассматривают ли в Cadillac кандидатуру австралийца, Грэм Лоудон сказал: «Насколько я знаю, Даниэль публично заявлял, что его больше не интересует Формула 1.

Я не стану уговаривать его вернуться – это не моя работа. Если я должен кого-то убеждать сесть за руль, то это значит только то, что этот человек нам не подходит. Гонщика Формулы 1 не нужно упрашивать сесть за руль. У меня нет проблемы – каждый самостоятельно принимает решения».

Отвечая на вопрос, рассматривают ли в Cadillac гонщиков без опыта выступлений в Формуле 1, Лоудон сказал: «В Формуле 2 есть несколько действительно хороших гонщиков. Фелипе Другович, Фредерик Вести… Знаете, список можно продолжать.

Арвид Линдблад очень хороший парень. Он отлично справляется с работой, но, как вы знаете, у него контракт с Red Bull».

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