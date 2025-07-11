Аль-Шейх готовит самый большой бой в истории. Там будет экс-соперник Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Спенсер Браун

Менеджер Тайсон Фьюри Спенсер Браун подтвердил, что «Цыганский король» проведет большой бой в 2026 году, но соперником может быть не Александр Усик.

«Мы ведем переговоры с Аль-Шейхом. Турки хочет что-то грандиозное – бой против Джошуа, это самый большой поединок в истории бокса. Тайсон ждет лучшего предложения и думаю рано или поздно вернется на ринг», – сказал Браун.

Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх анонсировал возвращение бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри и намекнул на трилогию против Александра Усика.

sport.ua