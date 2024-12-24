ВИДЕО. Вот как тренируется дочь Александра Усика. Её уже хвалит тренер

Instagram. Елизавета Усик и Богдан Данильченко

Жена Александра Усика, Екатерина, сделала репост видео с тренировочным процессом их дочери – Елизаветы.

Таким образом, у всей Украины появилась возможность посмотреть, с каким старанием занимается старшая дочь семейства Усик.

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Девочку очень нахваливает персональный тренер Богдан Данильченко, который и опубликовал видео в сторис с похвалой Елизаветы Усик:

«Очень ценю и, честно говоря, удивляюсь детям, которые понимают, что и, главное, для чего они тренируются.

И прежде всего для меня самого удивление, что получаю удовольствие от работы с детьми, раньше вообще для меня это был челлендж еще тот».

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