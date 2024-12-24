Будущее Мусиалы в Баварии под вопросом: переговоры о контракте затягиваются

Стороны не могут договориться о новом контракте

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Будущее Джамала Мусиалы в "Бавария" остается неопределенным. Несмотря на длительные переговоры, стороны до сих пор не смогли достичь согласия о продлении контракта, который сейчас рассчитан до лета 2026 года.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, футболист стремится получать более высокую зарплату. Также стороны не могут договориться о сроке действия нового договора. И агенты игрока настаивают на включении в контракт пункта, который позволит Джамалу перейти в другой клуб.

Мусиала в текущем сезоне сыграл 22 матча, в которых забил 14 голов и отдал 6 ассистов.

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