Эдди ХИРН: «Он сейчас король бокса. На уровне величайших»

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался об американском чемпионе мира в легком весе Шакуре Стивенсоне.

«Я тоже считаю, что Шакур по таланту на уровне с Леонардом, Уитакером и всеми другими величайшими боксерами. Вот насколько он классный! Для величия нужен топовый соперник, которым для него станет Сепеда. Шакур покажет в этом бою, что он является королем бокса. На кону в бою должен стоять титул The Ring», – сказал Хирн.

Ранее Хирн рассказал, почему бывший чемпион мира Энтони Джошуа отказался проводить бой-реванш против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа в феврале 2025 года.

sport.ua