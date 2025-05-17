Никс в шестом матче серии разгромили Бостон и вышли в финал Восточной конференции НБА

Нью-Йорк сыграет с Индианой за место в главном финале сезона

Нью-Йорк Никс разгромили Бостон Селтикс в шестом матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 119:81.

Хозяева выиграли каждую из четвертей, а ключевой разрыв (+21 очко) совершили во второй четверти. Четверо игроков Никс набрали более 20 очков, Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл (21 очко + 12 подборов), а Джош Харт — трипл-дабл (10 + 11 подборов + 11 передач).

Нью-Йорк победил в серии и вышел в финал Восточной конференции. Там Никс встретятся с Индианой в борьбе за место в главном финале сезона.

Отметим, что в финал Западной конференции вышла Миннесота. Второй участник противостояния определится в седьмом матче серии между Оклахомой и Денвером.

НБА. Плей-офф. Четвертьфинал

Нью-Йорк Никс — Бостон Селтикс — 119:81 (26:20, 38:17, 28:20, 27:24)

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