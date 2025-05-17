Нико Хюлкенберг: В скорости нужно прибавить

В первой тренировке гонщики Sauber замкнули первую десятку, но во второй не смогли прибавить вместе с остальными…

Нико Хюлкенберг (19-й): «Хорошая пятница. Мы выполнили запланированную программу без каких-либо проблем. У машины неплохой баланс, но в скорости нужно прибавить.

Мы проанализируем сегодняшние данные, чтобы оптимизировать настройки – на компактной и техничной трассе в Имоле это действительно важно. Учитывая высокую плотность результатов, даже небольшая прибавка может заметно повлиять на результаты квалификации».



Габриэль Бортолето (16-й): «День начался хорошо. Мне было комфортно, я старался найти предел возможностей машины и поддерживал высокий темп на дистанции.

К сожалению, потом я ошибся, а перед началом уик-энда мы говорили, что эта трасса не прощает ошибок. Я пытался исправить ситуацию, и мне это удалось, но было уже слишком поздно. К счастью, машина ехала по прямой, так что повреждения оказались незначительными, и мы смогли устранить их после сессии – спасибо механикам.

Вторая тренировка прошла гладко, все снова было хорошо, мы смогли продолжить работу, собрать полезную информацию для завтрашнего дня».

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