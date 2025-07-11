Челси – ПСЖ. АУДИО онлайн трансляция финального матча Клубного чемпионата мира

UA-Футбол организует комментарий решающего поединка Клубного чемпионата мира между лондонским "Челси" и "Пари Сен-Жермен".

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Команда Энцо Марески на своем пути в плей-офф прошла "Бенфику" Анатолия Трубина и грозных бразильских представителей. В то же время победитель ЛЧ в лице "ПСЖ" деклассировал банду Месси, перестрелял "Баварию" и уничтожил мадридский "Реал". Все букмекеры и суперкомпьютеры – за парижан, но лондонцы регулярно доказывают в финалах, что они способны преподносить сюрпризы. Какой тактики будет придерживаться "Челси"? Приблизится ли Дембеле еще больше к Золотому мячу? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 13 июля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

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