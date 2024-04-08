Следить
Баскетбол

Колишня порнозірка Лана Роудс розповіла, чи спала вона з гравцями НБА

Колишня порнозірка Лана Роудс розповіла, чи спала вона з гравцями НБА

Розмова зайшла про тиск, який зазнають дівчата, починаючи зустрічатися зі знаменитостями. Лана Роудс заявила, що ця проблема має вирішення.

«Якщо ти чітко усвідомлюєш свою позицію, шануєш себе. Щиро кажучи, у мене ніколи не було проблем із хлопцями. Вони ніколи не були злими на мене. Я працювала в порноіндустрії, тому люди думають, що сплю з усіма. Що я мала секс з усіма гравцями НБА, з якими я коли-небудь проводила час. Але я ніколи не спала з жодним з них, крім батька моєї дитини. Жоден з них ніколи не був засмучений відсутністю близькості. Незважаючи на подарунки, спільні мандрівки. У мене складалися нормальні, дружні стосунки», – розповіла Роудс.

Фото: En el Radar, The Sun Us

ua.tribuna.com

Категории
Комментарии
Больше в Баскетбол
aquapolis