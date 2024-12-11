Капитан Днепра Тимофеенко признан MVP шестой игровой недели Суперлиги FAVBET-2024/25

В символическую пятерку также попали Павел Буренко, Михаил Бублик, Сергей Кузнецов и Илья Дмитренко

Капитан Днепра Станислав Тимофеенко признан MVP шестой игровой недели Суперлиги FAVBET-2024/25.

По итогам восьми матчей регулярного чемпионата, которые были сыграны в период с 7 по 10 декабря в Киеве и Луцке, была также определена символическая пятерка игровой недели.

Символическая сборная шестой игровой недели

Павел Буренко (Киев-Баскет) — 16.0 очка, 4.0 передачи, 3.5 подбора (РЭ 12.0)

Михаил Бублик (Кривбасс) — 22.0 очка, 5.5 подбора, 3.0 передачи (РЭ 19.5)

Сергей Кузнецов (Прикарпатье-Говерла) — 16.0 очка, 7.5 подбора, 6.5 передачи, 2.0 перехвата (РЭ 20.0)

Илья Дмитренко (Запорожье) — 16.0 очка, 9.0 подбора, 3.0 блок-шота (РЭ 21.0)

Станислав Тимофеенко (Днепр) — 13.5 очка, 7.5 подбора, 2.0 передачи, 1.5 перехвата (РЭ 17.5)

Напомним, ранее 35-летний Тимофеенко признавался MVP первой игровой недели ноября в Суперлиге FAVBET-2024/25.

Также на прошлой неделе Станислав Тимофеенко был признан MVP ноября в Суперлиге FAVBET/2024/25.

Днепр уверенно возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата — по итогам восьми матчей команда Владимира Коваля имеет в своем активе восемь побед.

Кроме того, действующий чемпион уверенно вышел в Финал четырех Кубка Украины. Компанию Днепру в мини-турнире, который состоится весной 2025 года, составили Харьковские Соколы, БК Ровно и Черкасские Мавпы.

Суперлига FAVBET-2024/25 возобновится 13 декабря матчем БК Ровно — Старый Луцк.

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