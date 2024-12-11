Всемирный совет утвердил поправки к регламенту

В среду в Руанде состоялось заключительное в этом году заседание Всемирного совета FIA. На нём, в числе прочих, были утверждены незначительные поправки в Спортивный и Технический регламент Формулы 1 на сезоны 2025 и 2026 годов.

«Президент FIA вместе с президентом и исполнительным директором FOM Стефано Доменикали обсудили чрезвычайно успешный сезон 2024 года, который стал самым продолжительным в истории Формулы 1, – говорится в опубликованном заявлении FIA. – На заседании была подчёркнута продуктивность выстроенной пирамиды серий одноместных гоночных машин, которая охватывает серии от картинга до Формулы 1. О продуктивности говорит тот факт, что не менее четырёх гонщиков перейдут из Формулы 2 в Формулу 1 в 2025 году.

Всемирный совет одобрил незначительные поправки в Спортивном и Техническом регламенте 2025 года, включая окончательную доработку раздела «Опасность перегрева», который предписывает использование комплекта охлаждения для гонщика при определённых экстремальных погодных условиях. Это устройство разрабатывалось в сотрудничестве между FIA и командами Формулы 1 на протяжении года.

Были одобрены ряд изменений в Финансовом регламенте 2025 и 2026 годов, включающих расширенное определение «Инициатив устойчивого развития», которые исключены из бюджетных ограничений, чтобы поощрять постоянное движение к большей экологической устойчивости.

Изменения Спортивного регламента 2026 года обусловлены тем, чтобы отразить изменения, уже утвержденные для 2025 года. В дополнении принята редакция текста, написанная на гендерно-нейтральном языке.

Технический регламент 2026 года также был скорректирован для того, чтобы команды с 1 января 2025 года смогли приступить к работе над аэродинамикой.

На 2026 год создаётся новый раздел регламента под названием «Операционный регламент», направленный на регулирование определенных активностей команд Формулы 1, которые происходят вне гоночного уик-энда.

В первоначальную версию этого регламента перенесены некоторые пункты, которые исторически включались в Спортивный регламент. Речь о таких пунктах, как ограничения на аэродинамические испытания, испытания силовых установок и обязательные периоды закрытия баз».

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