Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майкл Мурер прокомментировал противостояние украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри:

«Почему бы не сделать справедливый бой? Я думаю, что справедливый бой – это когда в весе существует небольшая разница . В первом поединке Усика и Фьюри была разница примерно в 25-30 кг. Это невероятно! Зачем так делать? Почему бы не создать отдельный супертяжёлый дивизион для огромных бойцов?

Я считаю его (первый бой – прим.) близким, но я отдал бы победу Усику. Он феноменальный боец и стал невероятным профессиональным боксером. Я должен снять перед ним шляпу», – заявил Мурер.

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ранее сообщалось, что платформа DAZN опубликовала документальный фильм накануне захватывающего противостояния.

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