«Березневе божевілля» по-українськи: брекети плей-оф Суперліги від баскетбольної редакції Tribuna.com

26 березня стартує плей-оф української баскетбольної Суперліги: чвертьфінальний раунд відкриють протистояння «Запоріжжя» і «Черкаських Мавп» та «Київ-Баскета» з «Говерлою».

Запозичивши досвід «Березневого божевілля», що якраз набирає обертів у Сполучених Штатах, баскетбольна редакція Tribuna.com склала власні брекети – спрогнозувавши, як, на думку кожного з нас, завершаться поєдинки на виліт і хто здобуде нагороди за підсумками насиченого яскравого сезону.

Ось вони:

Чий прогноз здається вам найбільш реалістичним? Діліться думками та критикуйте у коментарях 👇

Фото: ФБУ

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