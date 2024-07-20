Скапинцев оформил дабл-дабл в матче Летней лиги НБА (видео)

Украинец помог своей команде обыграть Детройт

Украинский центровой Нью-Йорк Никс Дмитрий Скапинцев выдал результативный матч Летней лиги НБА против Детройта (91:90).

Украинец провел на паркете 21 минуту, за которые стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 17 очков. Также центровой сделал 10 подборов (5 на чужой корзине), оформив дабл-дабл. Кроме того, в активе Скапинцева два передачи, три блок-шота и один перехват.

Интересно, что в четырех матчах Летней лиги НБА Скапинцев в среднем сыграл 18.51 минуты, за которые набирал 14.0 очков, 7.8 подборов, 1.8 передач. Нью-Йорк завершил Летнюю лигу НБА с двумя победами в четырех играх.

Напомним, Скапинцев подписал двусторонний контракт с Никс в декабре прошлого года. В прошлом сезоне украинец лишь дважды выходил на площадку в НБА — он суммарно за два матча сыграл чуть более двух минут, не отличавшись при этом результативными действиями.

Скапинцев – девятый украинец в НБА. В лиге также играли Александр Волков, Виталий Потапенко, Станислав Медведенко, Алексей Печеров, Кирилл Фесенко, Вячеслав Кравцов, Святослав Михайлюк и Алексей Лэнь.

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